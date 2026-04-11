Поветкин считает, что бразильский джиу-джитсу будет развиваться в России

Москва11 апр Вести.Бразильский джиу-джитсу будет продолжать развиваться в России. Об этом ИС "Вести" заявил олимпийский чемпион по боксу, чемпион мира, двукратный чемпион Европы Александр Поветкин.

Спортсмен отметил, что ему понравился чемпионат России по бразильскому джиу-джитсу, который сегодня стартовал в Москве.

Я первый раз на этом турнире … Особенно дети понравились. Вы знаете, что будущее по-любому есть. Я думаю, он будет развиваться и развиваться … Самое главное, никогда не сдаваться. Тогда ты увидишь, как сдаются остальные сказал Поветкин

Ранее чемпион мира, трехкратный чемпион Европы и чемпион России по джиу-джитсу Артур Осипов заявил, что соревнования по данному виду спорта очень важны для России.