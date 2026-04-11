Москва11 апр Вести.Соревнования по бразильскому джиу-джитсу очень важны для России. Об ИС "Вести" заявил чемпион мира, трехкратный чемпион Европы и чемпион России по джиу-джитсу Артур Осипов.

По его словам, особенность джиу-джитсу заключается в том, что схватка не может быть закончена, пока соперник либо не сдался, либо не закончилось время.

Такие соревнования очень важны, потому что мы пытаемся популяризировать этот вид спорта. Это мой любимый вид спорта. Я тренер, я привез огромную команду, детскую огромную команду на данный турнир. Все очень круто, достойно борются. Я как главный тренер, я как профессиональный спортсмен, атлет, также показываю им, как нужно, мотивирую их. И надеюсь, я смогу сделать крутое поколение сказал Осипов

В Москве сегодня открылся чемпионат России по бразильскому джиу-джитсу. Среди участников бывшие и действующие правоохранители, профессиональные спортсмены и ветераны специальной военной операции (СВО).

Ранее сообщалось, что чемпионат РФ по бразильскому джиу-джитсу впечатлил американского бизнесмена Эролла Маска.