В Следкоме назвали турнир полиции и армии еще одним поводом вспомнить о подвиге Петренко: для нас важно сохранять память о погибших на СВО товарищах

Москва23 мая Вести.XX Международный турнир по дзюдо среди полиции и армии – это еще один повод напомнить о подвигах, который совершил каждый из офицеров. Об этом официальный представитель СКР Светлана Петренко заявила в интервью ИС "Вести".

Для нас очень важно сохранять память о тех товарищах, которые ушли в важное для страны время, приняли для себя такое важное решение, уехать на новые территории, работать в зоне СВО, уйти даже на военную службу. И, к сожалению, есть потери и в рядах следственного комитета. Мы всех наших товарищей помним, мы не оставляем семьи наших товарищей. И вот этот турнир, это, наверное, еще один просто повод еще раз напомнить о том подвиге, который совершили каждый из наших офицеров, который, к сожалению, погиб сказала Петренко

Турнир по дзюдо среди полиции и армии, посвященный памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, стартовал сегодня в Москве. В рамках мероприятия родным погибших вручили государственные награды, ключи от автомобилей.