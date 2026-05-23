Хинштейн указал, что важно отмечать подвиг военкоров на СВО Хинштейн: военкор на войне – это тоже солдат, его орудие – это правда

Москва23 мая Вести.Отмечать подвиг журналистов на фронте важно, указал в интервью ИС "Вести" губернатор Курской области Александр Хинштейн в кулуарах XX Международного турнира по дзюдо среди полиции и армии, посвященного памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.

Глава Курской области особо выделил тот факт, что в рамках мероприятия семьям журналистов, погибших на СВО, начали вручать ключи от автомобилей, как это делают для семей погибших правоохранителей.

Знаете, после начала специальной военной операции благотворительная программа "Мы помним" расширилась. И ежегодно наряду с семьями погибших сотрудников правоохранительных органов, силовых структур сейчас машины стали вручать семьями погибших журналистов. И это не случайно, потому что журналист, военкор, на войне - это тоже солдат. Пусть у него в руках не автомат или не боевое орудие. Его орудие – это правда, его орудие – это слово. И сегодня в одном строю, в "бессмертном полку", рядом с погибшими воинами наши погибшие журналисты, военкоры, операторы, все те, без кого правда на специальной войне операции, о том, что происходит в России, просто стала бы невозможной сказал Хинштейн

Турнир по дзюдо среди полиции и армии, посвященный памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, стартовал сегодня в Москве. В рамках мероприятия родным погибших вручили государственные награды и ключи от автомобилей, купленных в рамках благотворительной программы.

Участников турнира поприветствовал президент РФ Владимир Путин. В приветственной телеграмме он отметил значимость мероприятия в спортивном календаре страны и указал на зрелищность соревнований.