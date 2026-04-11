Эррол Маск: я насладился чемпионатом РФ по бразильскому джиу-джитсу

Москва11 апр Вести.Отца американского бизнесмена и миллиардера Илона Маска Эррола впечатлил чемпионат РФ по бразильскому джиу-джитсу, который проходит в Москве. Об этом предприниматель заявил ИС "Вести".

Маск признался, что сам занимался японскими боевыми искусствами на протяжении 20-ти лет.

И мне очень нравится! Я получил большое наслаждение от всего того, что я сегодня увидел! сказал Маск

В Москве сегодня открылся чемпионат России по бразильскому джиу-джитсу. Среди участников - бывшие и действующие правоохранители, профессиональные спортсмены и ветераны специальной военной операции (СВО).

