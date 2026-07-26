Глава федерации баскетбола Кириленко пояснил, как привлечь в секции детей Президент РФБ Кириленко рассказал о пользе открытых спортивных тренировок

Москва26 июл Вести.Открытые спортивные тренировки в Москве дают возможность попробовать силы в разных дисциплинах, это помогает привлекать в спортивные секции детей, рассказал ИС "Вести" президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

Участники могут продолжить тренировки в профильных секциях, указал он.

Мне очень приятно видеть, что огромное количество людей выходит на улицу. Действительно огромное количество спортивных активностей: баскетбольная площадка, теннисные столы. … Мне кажется, что огромное количество родителей после вот такого лета возьмут своих детей: "Ой, я вот помню, лето мое прошло с баскетбольным мячом, поведу в баскетбольную секцию, поведу в теннисную секцию, в футбольную" поделился Кириленко

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