Ливень не помешал: в Серебряном бору прошёл яркий костюмированный сап-заплыв Дептранс: в Москве развивается безопасное сап-движение

Москва26 июл Вести.Костюмированный заплыв на сапбордах, прошедший 12 июля в Серебряном бору, стал одним из ярких событий московского спорта. О мероприятии рассказал ИС "Вести" представитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Даниил Самсонов.

Несмотря на проливной дождь, организаторы не стали переносить девятикилометровый заплыв.

Мы развиваем безопасное сап-движение. Все участники мероприятия выходят на воду исключительно в спасательных жилетах. Во время заплыва их сопровождают спасатели, а на берегу дежурит бригада скорой помощи сказал Самсонов

В Москве проводят много спортивных мероприятий, их успех измеряется числом вовлеченных в спорт людей. Олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин назвал прекрасным явлением рост интереса к спорту, особенно среди детей.