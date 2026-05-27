Москва27 мая Вести.Президент Федерации армрестлинга России Александр Филимонов в интервью информационной службе "Вести" назвал фестиваль школьного и студенческого спорта, который проходит в Лужниках, большим достижением и радостью для всей Москвы.

Филимонов подчеркнул, что рад находиться на этом празднике и с удовольствием наблюдать за желанием молодежи заниматься спортом.

Все, что связано с Лужниками, – это связано, во-первых, конечно, со спортом. И то, что здесь такое огромное количество детей, и то, что здесь организовали замечательный спортивный детский праздник, – это большое достижение и радость для всей Москвы. И, конечно, когда ты идешь и смотришь – тут так много увлеченных деток, которые занимаются всем-всем. Вот они видят, что есть: машины – можно на машине прокатиться, есть метание ножей – везде очереди, везде все хотят попробовать свои силы. И, конечно, это очень важно, что Москва уделяет так много внимания спорту сказал Филимонов

Традиционный фестиваль школьного и студенческого спорта под девизом "Важен каждый шаг" проходит в Лужниках 23 мая. На мероприятии представлены зоны картинга, настольного тенниса, аэрохоккея, панна-футбола, настольного футбола, джампинга, гольфа, настольных игр, бадминтона, флорбола и городков, в которых каждый желающий может принять попробовать свои силы.