Москва12 июн Вести.Образовательная программа по развитию системы летнего спортивно-патриотического отдыха школьников подготовлена совестно с Минобороны России и МЧС РФ. О том, на чем делают акцент в обучении подростков в спортивно-патриотическом лагере (СПЛ) "Василевский" рассказал ИС "Вести" его директор Дмитрий Семашкин.

Лагерь "Василевский", созданный на базе спасательного центра МЧС России, предлагает школьникам интенсивное обучение основам выживания и спасения. Участники осваивают практические навыки, знакомятся с работой спасателей и их техникой (квадроциклы, вездеходы), учатся эвакуации и доставке грузов. Программа включает поиск пострадавших, ориентирование, водные переправы, туризм, тактическую и медицинскую подготовку.

Мы решили, что ребенку в наше время необходим базовый навык оказания первой медицинской помощи. Мы готовим здесь спасателей для того, чтобы в школьной жизни, на улице они смогли ходить в походы, смогли оказать первую медицинскую помощь своему другу, родителям, а также научились правилам поведения на водоемах. Все дети летом посещают водоемы, поэтому мы должны подготовить их к безопасному отдыху рассказал Семашкин

Ранее участница лагеря "Василевский", расположенного на базе Ногинского спасательного центра МЧС России Василиса Пискунова поделилась, как патриотическая атмосфера лагеря повлияла на ее решение стать спасателем. По ее словам, до посещения патриотического лагеря школьница активно занималась спортом и мечтала связать свою жизнь с синхронным плаванием, однако лагерь изменил ее мнение.