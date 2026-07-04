Москва4 июлВести.Двое российских военнослужащих смогли доставить провизию сослуживцам, преодолев около 20 километров после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
По данным канала, инцидент произошел на запорожском направлении. Бойцы перевозили продукты на мотоцикле, однако транспорт был уничтожен в результате удара беспилотника.
Как утверждает SHOT, после этого военнослужащие продолжили путь пешком, несмотря на продолжающиеся атаки беспилотников.
В пути у бойцов закончились боеприпасы, после чего они сбили восемь украинских дронов с помощью веток. В итоге военнослужащие доставили провизию сослуживцам.
Ранее стало известно, что ВС РФ сожгли на Украине "танк-франкенштейн" и редкий Т-80.