Два бойца СВО прошли 20 км под огнем ВСУ, чтобы доставить сослуживцам еду SHOT: двое российских солдат прошли 20 км, чтобы доставить провизию сослуживцам

Москва4 июл Вести.Двое российских военнослужащих смогли доставить провизию сослуживцам, преодолев около 20 километров после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным канала, инцидент произошел на запорожском направлении. Бойцы перевозили продукты на мотоцикле, однако транспорт был уничтожен в результате удара беспилотника.

Как утверждает SHOT, после этого военнослужащие продолжили путь пешком, несмотря на продолжающиеся атаки беспилотников.

В пути у бойцов закончились боеприпасы, после чего они сбили восемь украинских дронов с помощью веток. В итоге военнослужащие доставили провизию сослуживцам.

Ранее стало известно, что ВС РФ сожгли на Украине "танк-франкенштейн" и редкий Т-80.