Минобороны: 40 украинских дронов были сбиты над регионами России за 8 часов

Москва12 мая Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотников над регионами России 12 мая в период с 09.00 до 17.00 мск, сообщило Минобороны РФ.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Самарской, Курской, Оренбургской областей и Республики Крым говорится в заявлении оборонного ведомства

Ранее в МО РФ сообщили, что российские войска нанесли удары по военным аэродромам и складам боеприпасов и горючего украинских боевиков.

12 мая Вооруженные силы РФ возобновили действия в рамках спецоперации после того, как истек срок действия праздничного режима прекращения огня. В Минобороны напомнили, что по распоряжению Верховного Главнокомандующего ВС РФ в период торжеств, приуроченных к 81-й годовщине Победы, все группировки российских войск в зоне СВО с 00.00 8 мая по 24.00 11 мая неукоснительно придерживались режима тишины, удерживая ранее занятые позиции и рубежи.