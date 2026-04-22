МО РФ: силы ПВО сбили 40 украинских дронов за восемь часов

Над российскими регионами за 8 часов сбили 40 украинских БПЛА МО РФ: силы ПВО сбили 40 украинских дронов за восемь часов

Москва22 апр Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 40 беспилотников ВСУ в течение восьми часов в среду. Об этом сообщило Минобороны России.

Дежурные расчеты ПВО отработали за восемь часов над тремя российскими регионами.

В период с 08.00 мск до 16.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении ведомства

Вражеские беспилотники сбили над Белгородской, Брянской и Курской областями.

В ночное время над регионами страны уничтожили 155 дронов украинских боевиков.

Ранее сообщалось, что в Курске обломки БПЛА упали на территорию школы. В результате воздушной атаки повреждения получили два автомобиля. Кроме того, дрон врезался в крышу многоквартирного дома. Жильцов верхних этажей эвакуировали. Утром 22 апреля на территории Сызрани упали не менее 11 беспилотников, которые сдетонировали. Серьезные повреждения получил четырехэтажный жилой дом, у которого частично обрушился подъезд. Женщина и ребенок погибли. Возбуждено уголовное дело.