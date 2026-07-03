На Украине сожгли "танк-франкенштейн" и редкий Т-80 Российские бойцы уничтожили редкую модификацию танка Т-80УД

Москва3 июл Вести.Вооруженные силы РФ сожгли редкую разновидность танка Т-80УД. Об этом сообщает Telegram-канал "Повернутые на войне".

Уточняется, что на уничтоженном Т-80УД стоял комплекс динамической защиты "Контакт-1". Такой ДЗ оснащали только первые бронемашины – несколько из них сохранились на вооружении ВСУ. Потом Т-80УД получил современный комплекс "Контакт-5".

Кроме того, российским военным удалось уничтожить танк-франкенштейн, собранный из шасси самоходной артиллерийской установки "Мста-С" и башни от танка Т-72Б, которую сверху прикрыли козырьком от дронов.

Telegram-канал поясняет, что ВСУ использовали этот гибрид в качестве ремонтно-эвакуационной машины.