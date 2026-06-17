Москва17 июн Вести.Российские военные сообщили об уничтожении достаточно редкого украинского бронетранспортера "Буцефал".

Боевая машина был ликвидирована огнем артиллерии и ударами FPV-дронов.

Удачная охота на редкого зверя вооруженных сил Украины. Ударами артиллерии и FPV-дронами "Бригады Север-V" уничтожен редкий в последнее время экземпляр вражеской бронетехники – бронетранспортер "Буцефал" пишет Telegram-канал "Бригада Север-V"

БТР-4 "Буцефал" получил скандальную известность после контракта на поставку этих машин в Ирак. Соглашение на 420 БТР общей стоимостью в 457,5 миллиона долларов было подписано в 2009 году. В 2013 году иракские военные сообщили, что Украина смогла поставить всего около 100 бронемашин и многие из них пришли ржавые и непригодные к использованию. Тогда же в иракском парламенте был распространен доклад о фактах коррупции при поставках БТР-4.

В 2014 году Ирак вернул Украине 42 "Буцефала", так как в их корпусах были обнаружены трещины. Кроме того, позднее выяснилось, что из 88 бронетранспортеров иракские военные смогли завести только 56, а с места тронулись всего 34 "Буцефала".