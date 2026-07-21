"Герань" уничтожила грузовик ВСУ с материально-техническим обеспечением Российский дрон уничтожил автотранспорт ВСУ в Черниговской области

Москва21 июл Вести.Расчет БПЛА Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожил автотранспорт украинских боевиков в населенном пункте Корюковка Черниговской области, сообщили в Минобороны РФ.

Грузовик, перевозивший материальные средства в интересах украинской армии, был обнаружен на одной из автомобильных стоянок.

По выявленной цели был нанесен удар с применением беспилотного летательного аппарата "Герань-4 Сикер" сообщили в МО РФ

И машина, и груз были уничтожены в результате возникшего после удара пожара, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на вторник, 21 июля, Вооруженные силы (ВС) РФ поразили объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов, предназначенных для обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ).