ВС РФ "Геранями" поразили стоянку с грузовиками в Днепропетровской области

Российские войска поразили стоянку с грузовиками в Днепропетровской области ВС РФ "Геранями" поразили стоянку с грузовиками в Днепропетровской области

Москва20 июл Вести.Российские войска поразили стоянку с грузовой техникой в Днепропетровской области Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением беспилотников "Герань". Об этом заявили в Минобороны РФ.

Уточняется, что грузовики использовались для перевозки БПЛА и их комплектующих.

Поражение расчетами беспилотных летательных аппаратов "Герань" стоянки с грузовой техникой в Днепропетровской области, которая использовалась для обеспечения нужд ВСУ отмечается в сообщении

Кроме того, российские военнослужащие поразили отдельные автоцистерны, которые задействовались для перевозки ГСМ и кратковременного хранения производных продуктов нефти.

Ранее сообщалось, что российское оборонное ведомство распространило кадры поражения вражеских железнодорожных составов, используемых для доставки грузов военного назначения в Запорожской области.