Москва20 июлВести.Российские войска поразили стоянку с грузовой техникой в Днепропетровской области Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением беспилотников "Герань". Об этом заявили в Минобороны РФ.
Уточняется, что грузовики использовались для перевозки БПЛА и их комплектующих.
Поражение расчетами беспилотных летательных аппаратов "Герань" стоянки с грузовой техникой в Днепропетровской области, которая использовалась для обеспечения нужд ВСУотмечается в сообщении
Кроме того, российские военнослужащие поразили отдельные автоцистерны, которые задействовались для перевозки ГСМ и кратковременного хранения производных продуктов нефти.
Ранее сообщалось, что российское оборонное ведомство распространило кадры поражения вражеских железнодорожных составов, используемых для доставки грузов военного назначения в Запорожской области.