Российские БПЛА поразили вражеский ж/д-состав и локомотив Минобороны РФ сообщило об ударах по железнодорожным составам ВСУ

Москва20 июл Вести.Минобороны РФ распространило кадры поражения вражеских железнодорожных составов используемых для доставки грузов военного назначения в Запорожской области.

Регулярные удары по объектам железнодорожной инфраструктуры и локомотивов, задействованных в снабжении войск, нарушают транспортную логистику украинских боевиков, сообщили в военном ведомстве.

Успешное поражение целей подтверждается средствами объективного контроля в режиме реального времени заявили в Минобороны РФ

По мнению российского военкора Евгения Поддубного, локомотивы — крайне важная часть кровеносной системы военной логистики. Воздействие на локомотивный парк – прямое ослабление транспортной устойчивости противника: даже без разрушения самих путей противник лишается возможности эффективно распоряжаться своими материальными ресурсами.

В своем Telegram-канале он писал, что противник для переброски личного состава поближе к фронту стал использовать составы смешанного типа – в цепочке с пассажирскими вагонами идут грузовые, набитые доверху грузами военного значения. Именно поэтому удары ВС РФ наносят прежде всего по подвижному составу, инфраструктуре и спецтехнике, задействованной для ее ремонта.

Как заявил сегодня посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, за последнее время Украина потеряла более 200 тепловозов, которые перевозили вооружение из Польши и Румынии к линии боевого соприкосновения.