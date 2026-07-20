Москва20 июлВести.За последнее время Украина потеряла более 200 тепловозов, которые перевозили вооружение из Польши и Румынии к линии боевого соприкосновения, рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью ИС "Вести".
Еще остаются, конечно, железные дороги, там тоже есть определенные успехи. Есть удары по базам, где ремонтируется и хранится железнодорожная техника. За последнее время они потеряли более 200 тепловозов, которые таскали технику в основном из Польши, Румынии, направляясь к линии боевого соприкосновениясказал Родион Мирошник
Он подчеркнул, что удары по логистике Украины – одно из важных направлений работы российской армии, направленной на ослабление вражеской армии.
На 90% военные грузы везутся из европейских стран. Поэтому блокирование логистики – это одно из самых важных направлений. Если Украина будет запечатана, если она перестанет получать военные грузы, то протянет она совсем-совсем недолгодобавил посол