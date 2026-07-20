Москва20 июл Вести.За последнее время Украина потеряла более 200 тепловозов, которые перевозили вооружение из Польши и Румынии к линии боевого соприкосновения, рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью ИС "Вести".

Еще остаются, конечно, железные дороги, там тоже есть определенные успехи. Есть удары по базам, где ремонтируется и хранится железнодорожная техника. За последнее время они потеряли более 200 тепловозов, которые таскали технику в основном из Польши, Румынии, направляясь к линии боевого соприкосновения сказал Родион Мирошник

Он подчеркнул, что удары по логистике Украины – одно из важных направлений работы российской армии, направленной на ослабление вражеской армии.