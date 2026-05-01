Москва1 мая Вести.Российская армия полностью уничтожила в Полтаве производство украинских дронов-камикадзе "Рубака", которые ранее применялись ВСУ для атак на Крым и Кубань. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации канала, предприятие ликвидировали ракетным ударом, который разрушил все три крупных цеха. Также российские Вооруженные силы нанесли удар по авиабазе, расположенной в восьми километрах от Полтавы.

В результате атаки погибли 50 украинских военнослужащих.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что с 25 апреля по 1 мая российские Вооруженные силы в ответ на удары Украины по гражданским объектам на территории России нанесли один массированный и пять групповых ударов по целям на украинской территории.