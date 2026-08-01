Москва1 авг Вести.Российские военные за минувшие сутки ударили по местам производства и хранения беспилотников украинских боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ежедневной сводке ведомства отмечается, что удары также нанесены по пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам производства, хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним говорится в сообщении

Удары наносились по военным целям в 152 районах.

Согласно данным российского ведомства, суточные потери противника составили около 1 330 военнослужащих.

В Минобороны уточнили, что в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял более 225 человек, группировки "Запад" – свыше 210, "Юг" – до 150, "Центр" – более 340, "Восток" – свыше 365, а группировки "Днепр" – до 40 военнослужащих.

Ранее МО РФ также отчиталось о нанесении ударов по военным объектам в Киеве и Киевской области. Поражение получили предприятия, производящие части для ракет и беспилотников дальнего действия, а также завод по производству комплектующих для комплексов РЭБ Lima.