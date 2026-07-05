МО РФ: российская армия нанесла удары по местам производства и хранения БПЛА ВСУ

Армия России ударила по объектам ВСУ в 149 районах МО РФ: российская армия нанесла удары по местам производства и хранения БПЛА ВСУ

Москва5 июл Вести.Вооруженные силы РФ за минувшие сутки нанесли удары по объектам киевского режима в 149 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Российская армия использовала оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, а также ракетные и артилерийские войска.

Согласно сводке военного ведомства, целями ударов ВС РФ стали военные аэродромы, объекты инфраструктуры, места производства и хранения БПЛА дальнего действия и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации боевиков ВСУ и иностранных наемников.

Всего за последние сутки потери в личном составе среди боевиков киевского режима на всех направлениях СВО составили около 1470 военнослужащих.

Силы ПВО за сутки сбили 282 БПЛА киевского режима, девять управляемых авиабомб, а также управляемую ракету большой дальности "Нептун-МД".