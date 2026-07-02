Российские войска нанесли удары по ВСУ в 153 районах Минобороны: ВС РФ нанесли удары по площадкам запуска БПЛА киевского режима

Москва2 июл Вести.За минувшие сутки Вооруженные силы РФ нанесли высокоточным оружием удары по объектам киевского режима в 153-х районах, уничтожив в том числе площадки для пуска БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В сводке военного ведомства уточняется, что ВС РФ использовали оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, а также ракетные и артилерийские войска.

Целями ударов стали объекты транспортной инфраструктуры, которыми пользуются подразделения киевского режима. Также были поражены площадки запуска украинских беспилотников дальнего действия и места временной дислокации боевиков ВСУ и иностранных наемников.

Всего за минувшие сутки потери в личном составе среди боевиков киевского режима составили порядка 1465 военнослужащих.

Также сообщается, что силы ВС РФ освободили населенный пункт Пискуновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Он находится в зоне ответственности группы войск "Юг".