Москва13 авгВести.Расчет FPV-дронов уничтожил фуру Вооруженных сил Украины, оборудованную для запуска беспилотников по территории России. Об этом рассказал командир отделения оптоволоконных дронов взвода FPV 4-й бригады Южной группировки войск с позывным Тэк.
По его словам, которые приводит ТАСС, грузовик обнаружили во время выполнения боевой задачи. Машина была оборудована прицепом с боковым открытием, внутри которого находились катапульты для запуска беспилотников.
В ходе вылета была обнаружена фура — мобильная пусковая установка БПЛА. Эта фура имеет прицеп с боковым открытием, в котором установлены катапультырассказал Тэк
Командир отделения заявил, что обнаруженную установку уничтожили расчетом FPV-дронов. По его оценке, у ВСУ может быть значительное количество подобных мобильных комплексов.
Тэк также отметил, что украинская сторона, по его словам, публиковала в своих информационных ресурсах сообщения об использовании грузовиков для запуска беспилотников по мирным жителям России и выполнения боевых задач.