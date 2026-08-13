ВС РФ уничтожили фуру ВСУ для запуска беспилотников по России Командир Тэк сообщил о ликвидации фуры ВСУ с пусковой установкой БПЛА

Москва13 авг Вести.Расчет FPV-дронов уничтожил фуру Вооруженных сил Украины, оборудованную для запуска беспилотников по территории России. Об этом рассказал командир отделения оптоволоконных дронов взвода FPV 4-й бригады Южной группировки войск с позывным Тэк.

По его словам, которые приводит ТАСС, грузовик обнаружили во время выполнения боевой задачи. Машина была оборудована прицепом с боковым открытием, внутри которого находились катапульты для запуска беспилотников.

В ходе вылета была обнаружена фура — мобильная пусковая установка БПЛА. Эта фура имеет прицеп с боковым открытием, в котором установлены катапульты рассказал Тэк

Командир отделения заявил, что обнаруженную установку уничтожили расчетом FPV-дронов. По его оценке, у ВСУ может быть значительное количество подобных мобильных комплексов.

Тэк также отметил, что украинская сторона, по его словам, публиковала в своих информационных ресурсах сообщения об использовании грузовиков для запуска беспилотников по мирным жителям России и выполнения боевых задач.