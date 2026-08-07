ВС России уничтожили более 15 складов ВСУ под Харьковом с начала июня

Российские военные с начала июня уничтожили более 15 складов ВСУ под Харьковом ВС России уничтожили более 15 складов ВСУ под Харьковом с начала июня

Москва7 авг Вести.Подразделение войск беспилотных систем российской группировки "Север" с начала июля уничтожило более 15 мест хранения провианта, боеприпасов и горюче-смазочных материалов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщил командир подразделения с позывным Пал.

По его словам, воздушная разведка выявляет логистические маршруты и места выгрузки украинских подразделений, после чего координаты передаются расчетам ударных беспилотных систем. Для поражения целей, уточнил командир, применяются FPV-дроны и артиллерия.

В ходе выполнения боевых задач по огневому поражению материальных средств противника было уничтожено более 15 мест хранения провианта, боекомплекта и горюче-смазочных материалов в Харьковской области сказал Пал

Командир также заявил, что подразделение ведет круглосуточное наблюдение и отслеживает средства доставки, включая автомобили и наземные роботизированные комплексы.

По утверждению Пала, нарушение логистики приводит к нехватке продовольствия, боеприпасов и других материальных средств, что снижает боеспособность подразделений ВСУ.