Москва7 авгВести.Подразделение войск беспилотных систем российской группировки "Север" с начала июля уничтожило более 15 мест хранения провианта, боеприпасов и горюче-смазочных материалов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщил командир подразделения с позывным Пал.
По его словам, воздушная разведка выявляет логистические маршруты и места выгрузки украинских подразделений, после чего координаты передаются расчетам ударных беспилотных систем. Для поражения целей, уточнил командир, применяются FPV-дроны и артиллерия.
В ходе выполнения боевых задач по огневому поражению материальных средств противника было уничтожено более 15 мест хранения провианта, боекомплекта и горюче-смазочных материалов в Харьковской областисказал Пал
Командир также заявил, что подразделение ведет круглосуточное наблюдение и отслеживает средства доставки, включая автомобили и наземные роботизированные комплексы.
По утверждению Пала, нарушение логистики приводит к нехватке продовольствия, боеприпасов и других материальных средств, что снижает боеспособность подразделений ВСУ.