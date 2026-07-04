ВС РФ уничтожили не менее 13 большегрузов на стоянке в Харькове

ВС РФ ударили по стоянке бензовозов и грузовиков в Харькове ВС РФ уничтожили не менее 13 большегрузов на стоянке в Харькове

Москва4 июл Вести.Вооруженные силы России нанесли удар по стоянке грузовиков и бензовозов в Харькове. Об этом военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный написал в своем канале в мессенджере MAX. Военкор добавил, что уничтожены не менее 13 большегрузов.

Грузовые автомобили, обеспечивающие снабжение ВСУ, уничтожаются систематически. Одним из примеров служит сегодняшний удар по цели в Харькове, где в результате огневого воздействия выгорела стоянка грузовиков и бензовозов. С мест сообщают об уничтожении не менее 13 большегрузов сообщил Поддубный

Военкор отметил, что логистические маршруты ВСУ становятся все менее пригодными для снабжения. Так, российские беспилотники контролируют трассу Р-73, связывающую Днепропетровск с Никополем. Поддубный добавил, что серьезные сложности для украинских боевиков возникли и на других ключевых направлениях.

На трассе Харьков – Днепропетровск (М‑29) подразделения ВС РФ ликвидировали все автозаправочные станции на участке от Берестина (Краснограда) до Самара (Новомосковска). Это существенно затрудняет переброску техники и личного состава противника. Аналогичная ситуация сложилась и на маршруте Харьков – Сумы (Р‑46): трасса также находится под огневым контролем специалистов войск БпС, из‑за чего логистическая связь между городами фактически разорвана уточнил он

Ранее самолеты Су-34 Воздушно-космических сил России нанесли удар авиабомбами ФАБ-500 по пункту управления беспилотниками 4-й отдельной бригады нацгвардии Украины в районе населенного пункта Доброполье в Донецкой Народной Республике.