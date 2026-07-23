ВС РФ уничтожили средства доставки грузов и склады ВСУ в районе Райского в ДНР Расчеты FPV-дронов ВС РФ уничтожили средства доставки грузов и склады ВСУ в ДНР

Москва23 июл Вести.Беспилотные расчеты группировки войск "Центр" уничтожили средства доставки грузов и склады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны России.

Расчеты FPV-дронов группировки войск "Центр" уничтожили различные средства доставки грузов и склады ВСУ в районе населенного пункта Райское ДНР говорится в заявлении

Отмечается, что операторы FPV-дронов выявляют и наносят удары по наземным роботизированным комплексам противника, которые он использует для перевозки боеприпасов и продовольствия. Также совершаются атаки на вражеские склады с боеприпасами и питанием, замаскированные в лесах и на окраинах населенных пунктов. Удары наносятся даже по движущимся целям.

Систематическое уничтожение средств доставки и складов противника существенно нарушает логистические цепочки ВСУ и лишает их возможности оперативно пополнять запасы боеприпасов и продовольствия... Способствует срыву снабжения противника и успешному выполнению боевых задач подчеркнули в ведомстве

Ранее в Минобороны России сообщили о поражении двух сухогрузов, которые доставляли грузы для ВСУ в порты Одессы и Черноморска.