Москва8 авгВести.Военнослужащие беспилотных систем группировки "Север" в Харьковской области за неделю уничтожили пять наземных роботизированных платформ, принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информацию командира взвода БПЛА 6-й гвардейской общевойсковой армии с позывным Лис.
Военнослужащие подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили пять наземных роботизированных платформ за неделю в Харьковской областиотметил эксперт
По его словам, наземные роботизированные платформы используются боевиками ВСУ для доставки боеприпасов и продовольствия на труднодоступные позиции, их уничтожение серьезно нарушает логистику украинской армии в Харьковской области, снижая боеспособность.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Анискино в Харьковской области.