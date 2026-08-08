ВС РФ уничтожили пять наземных роботизированных платформ под Харьковом ВС РФ уничтожили 5 наземных роботизированных платформ ВСУ под Харьковом

Москва8 авг Вести.Военнослужащие беспилотных систем группировки "Север" в Харьковской области за неделю уничтожили пять наземных роботизированных платформ, принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информацию командира взвода БПЛА 6-й гвардейской общевойсковой армии с позывным Лис.

Военнослужащие подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили пять наземных роботизированных платформ за неделю в Харьковской области отметил эксперт

По его словам, наземные роботизированные платформы используются боевиками ВСУ для доставки боеприпасов и продовольствия на труднодоступные позиции, их уничтожение серьезно нарушает логистику украинской армии в Харьковской области, снижая боеспособность.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Анискино в Харьковской области.