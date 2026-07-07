Москва7 июл Вести.Российские операторы дронов уничтожили используемую Вооруженными силами Украины (ВСУ) гаубицу итальянского производства. Об успехах операторов БПЛА центра "Рубикон" сообщил военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере MAX.

Редкую итальянскую горную гаубицу OTO Melara Mod 56 разыскали парни из центра "Рубикон". Раритетный экземпляр был уничтожен нашими FPV-дронами. В свое время одну батарею этих гаубиц, из числа приобретенных в 1960-е гг., Украине передала Испания. Большинство сохранившихся экземпляров используют исключительно в учебных целях либо задействуют в церемониальных салютах, а не в боевых задачах. Поставки в ВСУ – отдельная тема. Отстрелялась написал Поддубный

Кроме того, указал военкор, операторы "Рубикона" также осуществили несколько результативных поражений. В частности, речь идет об уничтожении замаскированного танка Т‑72, нескольких единиц автомобильной и инженерной техники.

Особым элементом боевой работы стала ликвидация логистического узла в одном из населенных пунктов: операторы выследили место разгрузки БК (боекомплектов. – Прим. ред.), ГСМ (горюче-смазочных материалов. – Прим. ред.) и прочих материальных средств, после чего и нанесли по нему серию прицельных ударов добавил Поддубный

Ранее операторы "Рубикона" уничтожили в зоне проведения спецоперации дроны американского производства.