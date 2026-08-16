Москва16 авгВести.Вооруженные силы России в течение суток поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах украинской армии. Об этом сообщили в российском министерстве обороны.
По данным ведомства, удары наносились в том числе оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами и артиллерией.
Нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУговорится в сводке
Кроме того, российская армия поразила цеха сборки и места хранения дронов большой дальности и безэкипажных катеров, а также ударила по пунктам временной дислокации вооруженных сил Украины и иностранных наемников.
По информации Минобороны, потери украинской армии в течение суток в зоне специальной военной операции составили около 1 390 военнослужащих.
Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что ВС РФ освободили населенные пункты Першомарьевка в Донецкой народной республике (ДНР) и Кудиевка в Харьковской области.