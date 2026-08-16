ВС РФ ударили по транспортной и энергетической инфраструктуре ВСУ Минобороны: ВС РФ поразили объекты ТЭК и транспортной инфраструктуры ВСУ

Москва16 авг Вести.Вооруженные силы России в течение суток поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах украинской армии. Об этом сообщили в российском министерстве обороны.

По данным ведомства, удары наносились в том числе оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами и артиллерией.

Нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ говорится в сводке

Кроме того, российская армия поразила цеха сборки и места хранения дронов большой дальности и безэкипажных катеров, а также ударила по пунктам временной дислокации вооруженных сил Украины и иностранных наемников.

По информации Минобороны, потери украинской армии в течение суток в зоне специальной военной операции составили около 1 390 военнослужащих.

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что ВС РФ освободили населенные пункты Першомарьевка в Донецкой народной республике (ДНР) и Кудиевка в Харьковской области.