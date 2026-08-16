Минобороны: ВС РФ освободили Кудиевку в Харьковской области Группировка "Север" ВС РФ освободила Кудиевку в Харьковской области

Москва16 авг Вести.Вооруженные силы России освободили населенный пункт Кудиевка в Харьковской области. Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны РФ.

По данным ведомства, это стало возможным благодаря решительным наступательным действиям группировки войск "Север".

Кроме того, российская армия установила контроль над населенным пунктом Першомарьевка в Донецкой Народной Республике.

За неделю с 8 по 14 августа группировки войск ВС РФ освободили восемь населенных пунктов в зоне специальной военной операции.