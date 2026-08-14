МО РФ: за неделю освобождены восемь населенных пунктов

Минобороны: за неделю ВС РФ освободили восемь населенных пунктов МО РФ: за неделю освобождены восемь населенных пунктов

Москва14 авг Вести.Вооруженные силы России в течение недели освободили восемь населенных пунктов в зоне специальной военной операции. Об этом говорится в сводке Министерства обороны РФ за 8-14 августа.

По данным ведомства, благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Север" ВС РФ освободили населенные пункты Водяное, Ивановка и Щербаковка в Харьковской области.

Бойцы "Юга" на прошедшей недели продвинулись в глубину обороны украинской армии и установили контроль над населенным пунктом Васютинское в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, действия "Центра" привели к освобождению Торецкого и Петровки в ДНР. Также 13 августа был установлен контроль над Новониколаевкой.

Решительные действия бойцов "Востока" позволили освободить населенный пункт Новое Поле в Запорожской области, заключили в Минобороны.