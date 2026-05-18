Российский боец по дымке вычислил и уничтожил танк ВСУ RT: боец ВС РФ по дымке вычислил и ликвидировал танк ВСУ

Москва18 мая Вести.Боец 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным Джокер вычислил и уничтожил танк ВСУ, несколько месяцев атаковавший позиции ВС РФ. Об этом рассказал сослуживец Джокера с позывным Артист, историю публикует RT.

Как указал Артист, бойцу удалось определить местонахождение украинского танка по "едва заметной дымке".

У Джокера есть такая особенность, как внимательность к мелочам, и за счет этой внимательности мы и выехали, так как он увидел остаточное явление дымки после выхода из ствола. И хотя противник его оперативно накрывал, Джокер обнаружил все-таки этот дымочек рассказал военный

Танк ВСУ был ликвидирован. Сам Джокер сейчас находится на лечении.

Ранее стало известно, как нательный крестик спас жизнь российскому бойцу во время штурма.