Москва28 апр Вести.Военнослужащий ВС РФ, матрос Александр Суворов уничтожил украинский безэкипажный катер (БЭК), сообщили в Минобороны РФ.

Безэкипажный катер противника матрос обнаружил в ходе наблюдения за береговой линией и лично уничтожил его барражирующим боеприпасом. Благодаря профессионализму военнослужащего, удалось не допустить прорыв противника.

Ранее в Минобороны рассказали о мужестве младшего сержанта Александра Ковышкина – российский военнослужащий, получив пулевое ранение, уничтожил гранатометный расчет ВСУ.