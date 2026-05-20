Москва20 маяВести.Российский расчет боеприпаса "Ланцет" уничтожил в Черном море украинский безэкипажный катер, который, предположительно, вышел из порта Одессы и направлялся в сторону Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Там информировали, что расчет разведывательного БПЛА "Зала" отдельной бригады войск беспилотных систем "Варяг" обнаружил в районе острова Змеиный безэкипажный катер ВСУ.
Координаты цели были незамедлительно переданы расчету барражирующего боеприпаса "Ланцет". В результате скоординированных профессиональный действий расчетов БПЛА безэкипажный катер противника был успешно уничтоженговорится в сообщении
Уничтожение украинского безэкипажного катера было подтверждено кадрами объективного контроля, резюмировали в МО РФ.