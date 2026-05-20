ВС РФ "Ланцетом" уничтожили в Черном море шедший к Крыму безэкипажный катер ВСУ МО РФ: расчет "Ланцета" уничтожил направлявшийся к Крыму безэкипажный катер ВСУ

Москва20 мая Вести.Российский расчет боеприпаса "Ланцет" уничтожил в Черном море украинский безэкипажный катер, который, предположительно, вышел из порта Одессы и направлялся в сторону Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Там информировали, что расчет разведывательного БПЛА "Зала" отдельной бригады войск беспилотных систем "Варяг" обнаружил в районе острова Змеиный безэкипажный катер ВСУ.

Координаты цели были незамедлительно переданы расчету барражирующего боеприпаса "Ланцет". В результате скоординированных профессиональный действий расчетов БПЛА безэкипажный катер противника был успешно уничтожен говорится в сообщении

Уничтожение украинского безэкипажного катера было подтверждено кадрами объективного контроля, резюмировали в МО РФ.