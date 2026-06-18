ВС РФ в ответ на атаки Киева поразили нефтебазу и НПЗ, используемые ВСУ

Армия России нанесла удар возмездия по украинским НПЗ ВС РФ в ответ на атаки Киева поразили нефтебазу и НПЗ, используемые ВСУ

Москва18 июн Вести.Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли групповой удар по объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Украины, которые используются в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, удар стал ответом на террористические атаки со стороны Киева.

Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации в ответ на террористические атаки киевского режима нанесен групповой удар… по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ сказано в сообщении

В оборонном ведомстве также отметили, что российская армия применила высокоточные средства поражения наземного и воздушного базирования и ударные беспилотники большой дальности.

Кроме того, МО РФ продемонстрировало кадры ударов авиабомбами ФАБ-500 по пунктам временной дислокации украинских боевиков в Харьковской и Днепропетровской областях. Атаку нанесли экипажи ВКС России.