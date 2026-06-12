Хореограф Александров о своем пути на СВО: думали, что из меня ничего не выйдет

"Думали, что из меня ничего не выйдет": хореограф рассказал о своем пути на СВО Хореограф Александров о своем пути на СВО: думали, что из меня ничего не выйдет

Москва12 июн Вести.Слесарь ремонтно-восстановительной роты бригады "Невский" Артем Александров всю жизнь занимался танцами, но все изменилось, когда он принял решение отправиться добровольцем на СВО. О своем пути он рассказал в интервью ИС "Вести".

Мужчина с самого детства увлекался танцами, во взрослом возрасте стал тренером. Танцы – его жизнь, отмечает Александров.

С семи лет я пошел на танцы, начал заниматься русским народным направлением. После четырех лет [занятий] – в одиннадцать лет – я уже тянул программу 20-ти, 25-летних учеников. Я выступал с ними, я выезжал на всякие различные мероприятия и концерты. Я жил танцами, как и живу по сей день. Это для меня не работа, это для меня не хобби, это для меня моя жизнь. То есть даже здесь, в свободное от работы время, если у меня еще остаются силы, я могу включить музыку и танцевать, потому что мне это действительно нравится поделился он

Артем строил хорошую карьеру: выступал в Кремлевском дворце, участвовал в спектаклях, ездил на гастроли в Германию и планировал дальше двигаться в этом направлении. Но неожиданно принял решение отправиться добровольцем на СВО.

У меня вся семья военная. То есть дедушка – военный, бабушка – военная. На СВО я пошел – первый мой контракт [был заключен] в 2025 году, 5-го февраля. Я не могу просто так на это все смотреть со стороны. Первый месяц я ремонтировал, занимался ремонтом, восстановлением машин. Абсолютно никакого опыта в ремонте машины, техники у меня не было. Я знал, что есть ходовая часть, есть колеса, есть кузов, есть двигатель. Что там как устроено, я ничего в этом не смыслил рассказал Александров

Сначала, как отметил военнослужащий, он занимался делопроизводством – вся документация ремонтной роты лежала на нем. Затем мужчина стал помогать с восстановлением машин.

Некоторые удивлялись, потому что думали, что из меня там ничего не выйдет, не получится, что я не пригоден для работы, допустим, с машинами, с ремонтом техники. Но с самого детства у меня есть предрасположенность все быстро схватывать. И танцы в этом тоже очень сильно помогают – очень хорошо координируют и развивают себя физически. Поэтому к любым физическим нагрузкам я был точно готов, а чему-то научиться мне тоже не составляло никакого труда заключил Александров

Ранее командир медиагруппы бригады "Невский" Арсений Бондарь рассказал в интервью ИС "Вести", как молитва благоверному князю Александру Невскому спасла его во время танкового обстрела.