"Ко мне вернулся рассудок": боец бригады "Невский" рассказал о чуде в зоне СВО Боец бригады "Невский" Бондарь рассказал, как с ним случилось чудо в зоне СВО

Москва12 июн Вести.Командир медиагруппы бригады "Невский" Арсений Бондарь рассказал в интервью ИС "Вести", как молитва благоверному князю Александру Невскому спасла его во время танкового обстрела.

По словам военнослужащего, шел танковый бой. Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказывали противодействие российским военным. В этот момент рядом с Арсением взорвался снаряд, мужчину оглушило.

И я немножко потерял рассудок, и я не понимал, что делать. То есть около того здания, где меня поставили, я там и остался. И немножко не догонял, чем заняться. То есть все кричат, каждый занят своим делом, а у меня как бы вот – я без дела находился. И я помолился святому благоверному князю Александру Невскому поделился военный

После молитвы, как вспомнил боец, произошло чудо – к нему вернулся рассудок.

И чудо было не в том, – да, снаряд не туда ушел и так далее, – а чудо было в том, что ко мне как бы вернул рассудок, и я понял, что мне надо просто выходить. И я вышел добавил Бондарь

Ранее оператор FPV-дронов 291-го полка с позывным Мартын рассказал, как группа российских военнослужащих чудом успела покинуть блиндаж за несколько секунд до того, как их укрепление было уничтожено украинскими дронами.