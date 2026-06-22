Боец СВО рассказал, как выжил после налета пяти дронов Боец группировки "Центр" рассказал, как выжил во время атаки пяти дронов ВСУ

Москва22 июн Вести.Старший стрелок штурмового отряда 433 полка 27 дивизии группировки "Центр" Андрей Резиков в комментарии ИС "Вести" рассказал, как ему удалось выжить при массовом налете украинских БПЛА.

По его словам, первый появившийся над ним дрон он попытался сбить.

Я услышал, что он подходит ко мне тихо, медленно идет на меня, я открыл огонь по нему, но не попал. У меня кончились патроны, и я понимал, что если я сейчас начну перезаряжаться, то потеряю его из виду. Я нырнул под него, сгруппировался на земле, прижался ниже к земле и минимизировал попадание осколков. Мне лишь посекло ноги при первом взрыве рассказал он

Боец отмечает, что когда заметил в воздухе другие БПЛА, то старался не терять их из поля зрения.

На полигоне изначально мне инструктора объясняли, что нужно двигаться и постоянно контролировать противника, если ты его из вида потерял, то все, ты "двухсотый". А выжить надо и выполнить задачу пояснил он

После атаки пятого дрона бойцу удалось связаться с командованием. Ему было приказано отступать с позиции.

Нашел ямку, накрылся пончо и там залег. Они летали, пытались меня добить, кружились, но так и не нашли. Была нога в трех местах пробита, а шевелиться нельзя, поскольку малейшее движение может выдать. Потому лежал и просто терпел, ждал, пока они уйдут добавил боец

Позднее штурмовик вышел из укрытия, добрался до своих и был направлен в госпиталь на лечение и восстановление.

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