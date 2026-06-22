Москва22 июнВести.Старший стрелок штурмового отряда 433 полка 27 дивизии группировки "Центр" Андрей Резиков в комментарии ИС "Вести" рассказал, как ему удалось выжить при массовом налете украинских БПЛА.
По его словам, первый появившийся над ним дрон он попытался сбить.
Я услышал, что он подходит ко мне тихо, медленно идет на меня, я открыл огонь по нему, но не попал. У меня кончились патроны, и я понимал, что если я сейчас начну перезаряжаться, то потеряю его из виду. Я нырнул под него, сгруппировался на земле, прижался ниже к земле и минимизировал попадание осколков. Мне лишь посекло ноги при первом взрыверассказал он
Боец отмечает, что когда заметил в воздухе другие БПЛА, то старался не терять их из поля зрения.
На полигоне изначально мне инструктора объясняли, что нужно двигаться и постоянно контролировать противника, если ты его из вида потерял, то все, ты "двухсотый". А выжить надо и выполнить задачупояснил он
После атаки пятого дрона бойцу удалось связаться с командованием. Ему было приказано отступать с позиции.
Нашел ямку, накрылся пончо и там залег. Они летали, пытались меня добить, кружились, но так и не нашли. Была нога в трех местах пробита, а шевелиться нельзя, поскольку малейшее движение может выдать. Потому лежал и просто терпел, ждал, пока они уйдутдобавил боец
Позднее штурмовик вышел из укрытия, добрался до своих и был направлен в госпиталь на лечение и восстановление.
Ранее военнослужащий пятого комендантского полка 51 армии группировки войск "Центр" Артем Якут рассказал, как спас 11-летнего мальчика, на которого летел украинский дрон.