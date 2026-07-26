Москва26 июлВести.Поврежденный огнем с земли беспилотник может пролететь еще пять километров. Об этом рассказал ИС "Вести" заместитель командира бригады "Север" Добровольческого корпуса Минобороны РФ Владимир с позывным Блокада.
Если БПЛА поразили, то он может еще до 5 км лететь на бреющем полете. Такие летательные аппараты самые опасные, потому что они неуправляемыерассказал он
Опытные военные по слуху определяют, что за дрон летит и с какого направления.
Сначала по слуху надо определить, с какого направления он летит, потому что гул все равно стоит, ведь звук рассеивается. А потом, когда начинает работать крупный калибр в том направлении, где его видят, то разворачиваешься. Здесь нужно быть на опыте, просто так выйти пострелять из пистолета и автомата - нет, это совсем не тообъяснил он
При этом против дронов могут работать несколько мобильных огневых групп (МОГ).
Если гул тяжелый, значит летит тяжелый БПЛА. Если он меняется, например, прерывистый гул или что-то еще – значит подранок летит. Потому что, помимо нас, еще много-много МОГов, которые работают параллельно с намисказал он