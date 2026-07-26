Москва26 июл Вести.Поврежденный огнем с земли беспилотник может пролететь еще пять километров. Об этом рассказал ИС "Вести" заместитель командира бригады "Север" Добровольческого корпуса Минобороны РФ Владимир с позывным Блокада.

Если БПЛА поразили, то он может еще до 5 км лететь на бреющем полете. Такие летательные аппараты самые опасные, потому что они неуправляемые рассказал он

Опытные военные по слуху определяют, что за дрон летит и с какого направления.

Сначала по слуху надо определить, с какого направления он летит, потому что гул все равно стоит, ведь звук рассеивается. А потом, когда начинает работать крупный калибр в том направлении, где его видят, то разворачиваешься. Здесь нужно быть на опыте, просто так выйти пострелять из пистолета и автомата - нет, это совсем не то объяснил он

При этом против дронов могут работать несколько мобильных огневых групп (МОГ).