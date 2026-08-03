Боец Джон пояснил, как подготовка на полигоне помогла выжить в бою за Любицкое Боевая подготовка помогла российскому военному при освобождении Любицкого

Москва3 авг Вести.Бойцы 37-й отдельной гвардейской мотострелковой Будапештской Краснознаменной, орденов Красной Звезды и Кутузова бригады имени Е.А. Щаденко освободили населенный пункт Любицкое в Запорожской области. Стрелок-гранатометчик с позывным Джон рассказал ИС "Вести", как впервые столкнулся со смертельной опасностью, но преодолел ее.

По его словам, враг превратил подступы к селу в сплошное минное поле. Чтобы обойти заграждения, российским бойцам пришлось пробираться через непроходимые болота, попутно вычисляя и уничтожая точки, с которых запускались украинские дроны.

К деревне шли максимально по водяной местности, болотистая местность была, камыши нам помогали. Преодолевали как? На силе духа. Команда есть, идем вперед рассказал стрелок-гранатометчик

Географическое положение населенного пункта Любицкое осложняло наступательные действия. Расположение села находится на возвышенности и придает ему статус стратегически важной высоты. Этот фактор создавал преимущество для обороняющейся стороны и существенно затруднял проведение штурмовых операций российскими подразделениями при попытках дальнейшего продвижения.

Вот этот участок местности мне запомнился тем, что на моем пути первый раз возник БПЛА гексокоптерного типа "Баба-Яга". Он меня поставил изначально в ступор, но потом я собрался, вспомнил то, чему нас обучали командиры на полигоне. Это сыграло ключевую роль и спасло мне жизнь рассказал стрелок-гранатометчик

Во время освобождения села Любицкое в Запорожской области, военнослужащие группировки "Восток" зачистили укрепрайон площадью более 12 квадратных километров. Бойцы ликвидировали около роты боевиков и уничтожили 26 бронемашин.

Ранее глава МО РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 37-й отдельной гвардейской мотострелковой Будапештской Краснознаменной, орденов Красной Звезды и Кутузова бригады имени Е.А.Щаденко с освобождением населенного пункта Любицкое Запорожской области. Он отметил, что эта победа станет символом стойкости и отваги бойцов, а также войдет в историю ратных подвигов прославленного соединения.