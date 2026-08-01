Москва1 авгВести.Освобождение населенного пункта Любицкое в Запорожской области позволит расширить плацдарм на восточном берегу реки Верхняя Терса, сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что это создает условия для дальнейшего продвижения на запорожском направлении.
Освобождение Любицкого позволило подразделениям группировки "Восток" расширить плацдарм на восточном берегу реки Верхняя Терса, что создает условия для дальнейшего продвижения в Запорожской областиговорится в сообщении МО
В Минобороны отметили, что в ходе продолжительных боев за Любицкое российские штурмовики зачистили более 500 строений. Потери ВСУ составили до роты живой силы.