МО: освобождение Любицкого расширит плацдарм для продвижения в Запорожье

В Минобороны отметили важность освобождения Любицкого МО: освобождение Любицкого расширит плацдарм для продвижения в Запорожье

Москва1 авг Вести.Освобождение населенного пункта Любицкое в Запорожской области позволит расширить плацдарм на восточном берегу реки Верхняя Терса, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что это создает условия для дальнейшего продвижения на запорожском направлении.

Освобождение Любицкого позволило подразделениям группировки "Восток" расширить плацдарм на восточном берегу реки Верхняя Терса, что создает условия для дальнейшего продвижения в Запорожской области говорится в сообщении МО

В Минобороны отметили, что в ходе продолжительных боев за Любицкое российские штурмовики зачистили более 500 строений. Потери ВСУ составили до роты живой силы.