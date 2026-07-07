Село на стратегической высоте: бойцы "Востока" выбили ВСУ из Копаней Боец Хабиб рассказал о штурме центра управления дронами ВСУ в Копанях

Москва7 июл Вести.Командир штурмового взвода с позывным Хабиб сообщил ИС "Вести", что при освобождении села Копани в Запорожской области бойцы "Востока" уничтожили не менее 14 точек управления БПЛА. Село находилось на стратегической высоте и было одним из центров управления беспилотниками.

Населенный пункт на прошлой неделе освободили морские пехотинцы 55-й дивизии Тихоокеанского флота "Востока". На подступах к селу противник выстроил серьезные оборонительные сооружения.

У них там была нормальная оборона, но пацаны отработали, штурмовали. У них не меньше 14 точек управления БПЛА там было. С помощью огневого поражения уничтожили пояснил Хабиб

Бетонные долговременные огневые точки и опорные пункты выявляли по одному и точечно отрабатывали всеми имеющимися средствами.

Сначала идет воздушная разведка. При выявлении противника и его позиций все отрабатывается путем сбросов, путем нанесения артиллерийских ударов. И уже после этого пошли штурмовики добавил Кир командир штурмового взвода

К штурму позиций перед Копанями ВСУ готовились не один месяц. Один из таких хорошо укрепленных опорников морпех с позывным Гриф штурмовал три дня. За это время он успел лично познакомиться с противником.

Он говорит: "Сдавайся, русский". Я ему в ответку: "Я до тебя сейчас доберусь". И все. Я до него, соответственно, добрался, и сказал ему: "Ну что, братишка? Я вот он, пришел. Ты ждал меня" вспоминает Гриф

Из этого противостояния Гриф вышел победителем. Противник сдался. При этом никакого языкового барьера не возникло.

У них нет такого, чтобы они что-то кричали на своем языке. Все по-русски, я даже сам удивился, что они общаются по-русски отмечает он

Освобождение Копани — это в том числе занятие стратегической высоты на огромном участке фронта. Таким образом группировка "Восток" открывает себе оперативный простор для дальнейшего наступления сразу в нескольких направлениях.