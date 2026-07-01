Бойцы ВС РФ уничтожили до 2 взводов боевиков ВСУ при освобождении села Копани

В ходе освобождения села Копани ВС РФ уничтожили до 2 взводов боевиков ВСУ Бойцы ВС РФ уничтожили до 2 взводов боевиков ВСУ при освобождении села Копани

Москва1 июл Вести.Подразделения 55-й гвардейской дивизии морской пехоты группировки войск "Восток" выбили боевиков ВСУ с занимаемых позиций в населенном пункте Копани в Запорожской области, уничтожив до двух взводов личного состава украинских сил. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Военное ведомство опубликовало видео с подробностями освобождения села.

В ходе продолжительных боев в районе населенного пункта уничтожено до двух взводов противника, 7 единиц автомобильной техники, 4 квадроцикла, 14 пунктов управления БПЛА, а также 22 тяжелых гексакоптера типа "Баба-Яга" говорится в сообщении ведомства

Уточняется, что освобождение села Копани создало условия для дальнейшего продвижения подразделений "Востока" в Запорожской области.

Накануне стало известно, что в этом регионе также были освобождены населенные пункты Ровное и Лесное.