"Не хочу позорить имя деда": сербский доброволец объяснил, почему пошел на СВО Сражающийся на стороне России сербский доброволец рассказал, почему пошел на СВО

Москва27 июн Вести.Сербский доброволец с позывным Колун в интервью ИС "Вести" рассказал, что присоединился к Вооруженным силам России, так как чувствует необходимость быть там, где пишется история борьбы с нацизмом.

Военнослужащий подчеркнул, что ему было бы стыдно наблюдать за происходящим на Украине по телевизору и не предпринять никаких действий. Он почувствовал ответственность как мужчина и как офицер стать участником СВО для борьбы с нацизмом.

Мой прадед воевал против австро-венгров. Мой дед воевал против Гитлера, нациста и фашиста. Я воевал с 1991 года тоже против фашистов и нацистов. Я пришел в 2022 года сюда воевать. Есть одна поговорка в Сербии: русские и сербы – братья, Бог на небе, Россия на земле. Хочу с гордо поднятой головой ходить по жизни, не хочу опозорить имя своего деда и своих предков. Я думаю, что это долг каждого отца, каждого офицера быть именно здесь в данный момент, где пишется история сказал Колун

Сербский доброволец служит в разведывательном батальоне 9-й бригады группировки войск "Центр", которая выполняет задачи в районе города Родинское Донецкой Народной Республики (ДНР).