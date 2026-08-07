"Он смог, а я тем более": 59-летний доброволец отправился на СВО по примеру деда Дедушка трех внучек рассказал, почему отправился на СВО

Москва7 авг Вести.Доброволец Николай Дегтев, которому в октябре исполнится 60 лет, отправился в зону спецоперации, чтобы продолжить дело дедушки - участника Великой Отечественной войны. Об этом он рассказал ИС "Вести".

Николай Николаевич отправился в зону боевых действий в 2023 году, служит механиком-водителем танка Т-80 мотострелкового 1429-го полка с позывным Баян.

Я ребятам говорю: "Мне каждый год 27. Если старым называете, могу укусить за левое ухо… Я говорю: "Кто старый? Ну-ка пойдем, сейчас я тебе покажу и возраст, и все" смеется танкист

На груди бойца немало орденов и медалей, среди них — Георгиевский крест четвертой степени. Танкист не раз совершал настоящие геройские подвиги: выполнял боевые задачи под артиллерийскими обстрелами, уводил экипаж танка от БПЛА, эвакуировал раненых.

Сейчас нормально себя чувствую здесь: что я не дряхлый и что от меня хоть какая-то польза есть даже в эти годы. Главное, что правильно все сделал добавил Баян

Дедушка Николая Николаевича - участник ВОВ - погиб в 1942 году под Смоленском.

Там бойня была большая. Он там погиб. У меня фотокарточка только осталась маленькая. Николаев Семен Леонтьевич. Бывало так, когда напряженка, его вспоминаю. Дед смог, а я тем более — сам уже трижды дед, скоро, наверное, и прадедом стану поделился военнослужащий

То, во что еще в 2014 году стала превращаться Украина, отозвалось в сердце Николая Николаевича болью и непониманием.

Как вот раньше мы ездили в любую республику спокойно, как домой. Приехал и знаешь, что ты дома, вот так же Украина… Если б раньше сказали, что будет, я бы не поверил. Поэтому лично мне тяжело это воспринимать все признался он

Дома бойца ждут две дочки и три внучки. Их он называет цветочной оранжереей. Связь стараются поддерживать как можно чаще. О том, что у Николая Николаевича все в порядке, родные узнают по одной лишь фразе.

Несмотря на все трудности, с которыми он столкнулся за всю свою жизнь, он все равно твердо стоял на ногах и всегда использовал фразу: "Усы на месте". Преподал такой пример, что нужно проходить через трудности рассказала внучка Юлия

Мужчина передал с фронта теплые пожелания близким:

Наташа, Оксана, Юля — это внучки у меня, — София и маленькая рыбка Алиса, я вам передаю огромный привет от себя, от ребят всего нашего подразделения. Желаю здоровья, успехов всегда во всех делах, радуйтесь жизни и знайте, что все будет хорошо. Пробьемся, победим и вернемся пожелал Николай Николаевич

Ранее бойцы группировки войск "Центр" рассказали ИС "Вести" подробности освобождения поселка Красноярское в в Донецкой Народной Республике (ДНР).