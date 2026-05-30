Боец-доброволец Амба рассказал о пятом контракте на СВО Боец Добровольческого корпуса рассказал о пятом контракте на СВО и танке "Казак"

Москва30 мая Вести.Боец артдивизиона 8-й разведывательно-штурмовой бригады Добровольческого корпуса "Южной" группировки войск ВС РФ с позывным Амба служит на специальной военной операции (СВО) уже пятый контракт. О своем боевом пути и о легендарном танке "Казак", в экипаже которого он служил раньше, боец рассказал ИС "Вести".

Амба - уроженец Дальнего Востока, проходил срочную службу в танковых войсках, в СВО участвует с 2023 года.

Когда зашел сюда, сначала тоже на танках год работал, в отряде "Невский", потом перевелся сюда по окончанию второго контракта и до сих здесь работаю. Сначала на минометах, 82-й, 120-й... У меня получается это пятый контракт. Кому не интересно, долго здесь не находится - скажем, отработал контракт и ушел домой. Но если кто остается, тот обычно и остается, работает… Бросать эту работу или прекращать я пока точно не планирую сказал военнослужащий

Боец поделился воспоминаниями о танке, в экипаже которого он раньше служил.

Танк "Казак" - вообще был легендарный, у него был самый большой настрел в нашем танковом батальоне в "Невском". На нем мы очень хорошо и плотно поработали в 2023 и 2024 году. Первоначальная работа - на прямую наводку выкатывались, тогда проще было, не так с "птичками" напряженно было. А потом пошли сложности из-за "птичек", стали работать уже с закрытой огневой позиции. До него тоже добрались, "Баба-Яга" пришла, сожгла его. А так вообще он не подводил рассказал Амба

По его словам, минометы и артиллерия, как и танки, являются приоритетной целью для врага.

Минометы, пушки, танки, вся такая техника - в приоритете. То есть если они увидели, стараются уничтожить ее, поразить цель рассказал он

У противника, по его словам, неплохая боевая подготовка.

Противник тоже неплохо обучен, потому что школа одна — СССР. То есть была когда-то одна страна. Плюс им еще помогают со всего мира, весь Запад за них. Подготовка идет в разных странах. Помимо этого есть и свои учителя отметил Амба

По словам бойца, вместе с ним служат люди разного возраста, на равных выполняя свою боевую работу.