В ДНР сотрудники СК поздравили 101-летнего ветерана ВОВ с Днем Победы В ДНР сотрудники СК поздравили 101-летнего ветерана Инокентия Румянцева с 9 Мая

Москва9 мая Вести.Сотрудники Следственного комитета (СК) по ДНР поздравили 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ) Румянцева Инокентия Пантелеймоновича с Днем Победы. Об этом сообщается в канале ведомства в мессенджере MAX.

Инокентий Пантелеймонович в 1941 году, будучи 16-летним юношей, вместе с отцом отправился на фронт, их направили в устье реки Нерча для заготовки леса и постройки плотов. В 1943 году Иннокентия Румянцева перевели в кавалерийский полк, откуда направили на обучение в школу бронетанковой техники. После окончания школы в июле 1945 года он был переведен в отряд особого назначения Забайкальского рода войск 20 части ВО разведслужбы Манжурия Большой Хинган, где участвовал в боях с Японией.

Представители ведомства посетили на дому Румянцева Инокентия Пантелеймоновича… Ветеран с благодарностью принял поздравления, поделился воспоминаниями о военных годах и выразил признательность за внимание и заботу. сказано в сообщении

Как отметили сотрудники СК, люди обязаны помнить и чтить подвиг тех, кто подарил мирное небо. Большая честь лично поздравить героев, услышать их истории и передать слова благодарности.

9 мая 2026 года в России празднуется 81-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Главный Парад традиционно прошел на Красной площади в Москве. Во всех российских городах также проводятся праздничные мероприятия.