Боец Святой вывел товарищей из окружения и выжил после удара из танка Боец Святой выжил после прямого попадания танкового снаряда

Москва5 авг Вести.Боец Уссурийской 83-й бригады ВДВ в августе 2022 года под огнем противника вывел свою группу из окружения и чудом выжил после прямого попадания танкового снаряда.

О страшных днях августа 2022-го боец рассказал в беседе с KP.RU.

Евгению – так зовут бойца – тогда было 27 лет. На второй день атак ВСУ группа осталась без командира, и Святой был вынужден взять командование на себя. Группа была вынуждена отступить – у бойцов заканчивались патроны, а противник начал брать российских военных в окружение.

Понимая критичность ситуации, я решил дать команду на отход и вызвать огонь на себя, чтобы задержать противника. Передал начальнику артиллерии координаты и сказал: "Вызываю весь огонь артиллерии на себя. Весь огонь артиллерии – на меня". Тогда я думал только об одном: о пацанах. Лишь бы они не попали в плен. Но артиллерия отказала в ударе рассказал боец

Тогда Святой решил поджечь сухие поля, окружавшие российскую позицию, – в дыму можно было остаться незамеченными. Нашим бойцам предстояло преодолеть 800 метров по открытой местности.

Когда мы оказались на безопасном расстоянии, я оглянулся назад и увидел, будто позади нас остался ад, из которого нам чудом удалось выбраться вспоминает Евгений

Противник продолжал двигаться вперед. Группа разделилась. Святой и еще девять человек сели в УАЗ. По машине прямой наводкой ударил танк.

Евгений очнулся уже на земле. Вокруг было темно, он ничего не понимал и практически не мог дышать. Боец вспоминает, что вместо лица у него была одна огромная рана.

Несмотря на тяжелое ранение, Евгений продолжал идти. В голове, рассказывает он, была только одна мысль – не попасть в плен, поэтому он держал при себе гранату. Сам не понял, как дошел до своих.

Из той машины выжил только Евгений. Он прошел уже 20 операций, потребуется еще около пяти. Евгений не стал увольняться из рядов Вооруженных сил, говорит, что "со здоровьем все хорошо". Боец с позывным Святой продолжает восстановление, участвует в полумарафонах, и считает, что его уберег бог.