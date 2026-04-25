Доброволец из Италии с позывным Спартак объяснил свое решение приехать в Донбасс

Доброволец из Италии с позывным Спартак рассказал, почему приехал в Донбасс Доброволец из Италии с позывным Спартак объяснил свое решение приехать в Донбасс

Москва25 апр Вести.Доброволец 102-го мотострелкового полка с позывным Спартак рассказал ИС "Вести", что приехать добровольцем в Донбасс его побудило нежелание участвовать в помощи украинским боевикам со стороны Европы.

Он добавил, что раньше служил в итальянской армии, где имел звание сержанта, а также принимал участие во многих операциях и учебных программах НАТО.

Я решил помогать Донбассу, потому что я вижу, что происходит. Я не хотел участвовать в помощи укрофашистам со стороны Европы, поэтому я решил приехать сюда и помогать Донбассу … Я - старший сержант [был в итальянской армии]. Я тренировался тоже со штурмовиками в горах, в Альпах. Потом я был в Югославии, ну Босния и Герцеговина. Литва, тоже там учеба, НАТО. И в Испании – антитеррор рассказал Спартак

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