Ветеран СВО Соколова: я не видела семью 11 лет, пока не освободили Димитров

Ветеран СВО Соколова рассказала, почему пошла добровольцем в "Пятнашку" Ветеран СВО Соколова: я не видела семью 11 лет, пока не освободили Димитров

Москва9 мая Вести.Ветеран специальной военной операции Елена Соколова рассказала ИС "Вести", почему в 18 лет пошла служить добровольцем в интернациональную бригаду "Пятнашка" в Донецкой Народной Республике.

Я служила в интернациональной бригаде "Пятнашка" – на Донбассе достаточно известное подразделение. Пошла туда добровольцем, в 18 лет. Это моя земля. У меня город мой родной – Димитров, Украина его переименовала в Мирноград... Я свою семью не видела 11 лет. И вот только в этом году мы смогли наконец-то воссоединиться рассказала Соколова

Ветеран поблагодарила предков, защищавших страну в годы Великой Отечественной войны, и всех военных, которые продолжают оборонять нашу страну на СВО сегодня.

Я хочу сказать большое спасибо в первую очередь нашим предкам. Мой прадед тоже прошел Великую Отечественную. Он закончил войну в Берлине. Евгений Баглай, младшим лейтенантом он закончил войну, был награжден разными орденами и медалями. И хочу сказать большое спасибо тем парням, которые защищали, защищают мой родной Донбасс, сказать большое спасибо России за то, что в 2022 году пришли и закрыли собой и приняли нас в большую семью. И хочу сказать большое спасибо парням, которые отдали жизни, которые вот по монетке делают вклад в нашу общую будущую победу сказала Соколова

Димитров был освобожден российскими военными в конце декабря 2025 года. О взятии города президенту Владимиру Путину доложил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на совещании на одном из пунктов управления объединенной группировки войск.